Beim Antrieb streicht Honda die konventionellen Diesel und Benziner des Vorgängers und konzentriert sich auf einen einzelnen Hybriden. Kernstück ist ein 1,5-Liter-Benziner, der während der Fahrt die meiste Zeit als Stromgenerator für den 131 PS starken Elektromotor an der Vorderachse dient. Als direkter Antrieb fungiert der Verbrenner nur bei hoher Lastanforderung, etwa auf der Autobahn. Das Konzept ist bei Honda bereits aus dem Kleinwagen Jazz und dem größeren SUV-Modell CR-V bekannt. Verbrauchs- und CO2-Werte für den HR-V nennen die Japaner noch nicht, nimmt man sich den etwas schwächeren Jazz zum Vorbild, dürften sie im Bereich von vier Litern liegen.

Das Design des HR-V fällt deutlich erwachsener und selbstbewusster aus als zuletzt, auch wenn die Modell-Plattform die gleiche bleibt. Kennzeichen sind ein steil stehender Grill in Wagenfarbe, mehr Bodenfreiheit, eine schräg stehende, leicht coupéhafte Heckscheibe und die im Vergleich zum Vorgänger deutlich schnörkellosere Karosserie. Innen tritt der Honda dezidiert modern und sehr aufgeräumt auf, verzichtet weitgehend auf Schalter und Knöpfe zugunsten eines großen Touchscreens.

Honda will künftig stärker vom Boom bei den kleinen SUV profitieren. Dafür haben die Japaner dem HR-V eine umfassende Neugestaltung spendiert. Die nun erstmals in der Europa-Variante präsentierte Zweitauflage setzt sich optisch und antriebstechnisch deutlich von ihrem Vorgänger ab. Auf den deutschen Markt kommt der Mini-Crossover gegen Ende des Jahres.

