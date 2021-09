Wie schon beim Kleinwagen Jazz und dem Mittelklasse-SUV CR-V gibt es auch beim HR-V nur eine Antriebsvariante. Der e:HEV genannte Hybrid besteht aus einem 1,5-Liter Benziner und zwei E-Motoren. Die Systemleistung liegt bei 131 PS und 253 Nm. Der Benziner fungiert während der Fahrt die meiste Zeit als Stromgenerator für den Elektromotor an der Vorderachse. Als direkter Antrieb agiert der Verbrenner nur bei hoher Lastanforderung, etwa auf der Autobahn. Den Durchschnittsverbrauch (WLTP) gibt Honda mit 5,4 Litern an, den CO2-Ausstoß mit 122 g/km.

Der Anfang 2022 erhältliche Honda HR-V ist sofort zu Preisen ab 25.550 Euro (alle Preise netto) bestellbar. Das Kompakt-SUV bietet in der Basisversion "Elegance" unter anderem LED-Scheinwerfer, beheizbare Vordersitze, Navigationssystem, Smartphone-Integration und 18-Zoll-Leichtmetallfelgen. "Advance" (ab 27.394 Euro) wartet zusätzlich mit einer elektrischen Heckklappe, einem beheizbaren Lenkrad sowie einer Stoff-Kunstleder-Ausstattung auf. Die Version "Advance Style" (ab 29.663 Euro) zeichnet sich durch eine Zweifarbenlackierung, orangefarbenen Applikationen im Innenraum, einem Premium-Audiosystem und einer Dachreling aus.

