Angeboten wird der Japaner in drei Ausstattungslinien. Zum Serienumfang der Einstiegsvariante Elegance zählen etwa die versenk- und klappbaren "Magic Seats", Navigationssystem, Rückfahrkamera und ein Informationssystem mit einem 9-Zoll großen Touchscreen. Das Komfortniveau Advance (ab 27.394 Euro) wartet mit einer Zweizonen-Klimaautomatik, beheizbarem Lederlenkrad, einer elektrisch bedienbaren Heckklappe und LED-Nebelscheinwerfer auf. Die Topversion Advance Style (ab 29.663 Euro) beinhaltet unter anderem eine Zweifarbenlackierung, Dachreling und eine kabellose Ladestation für Smartphones.

Der neue, ab 25.546 Euro (alle Preise netto) erhältlich Honda HR-V startet Mitte Februar. Die dritte Generation des Kompakt-SUV ist ausschließlich mit Hybridantrieb zu haben. Das e:HEV genannte Antriebssystem entwickelt 131 PS und besteht aus zwei Elektromotoren, die über eine Leistungssteuerung mit einem 1,5-Liter-Benzinmotor, einer Lithium-Ionen-Batterie und einem Direktantrieb verbunden sind. Den Durchschnittsverbrauch gibt Honda mit 4,2 Litern an.

Honda HR-V-Fans können sich freuen. Das kompakte SUV kommt bald in den Handel.

