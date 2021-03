Neue Funktionen per Funk

Polestar 2 (2021) Update Neue Funktionen per Funk

Honda empfiehlt für effizienten Schutz vor Viren im Fahrzeuginnenraum, die Frischluftzufuhr zu erhöhen. Dadurch wird die Verdünnung von Aerosolen in der Luft maximiert. Außerdem sollte unter Corona-

Die ersten beiden Mikrofaserschichten des Filtersystems dienen zum Herausfiltern von Staub und Pollen. Die aus Aktivkohle bestehende dritte Schicht nimmt unter anderem Partikel auf. Die vierte Lage verfügt über oberflächendesinfizierenden Eigenschaften und soll so in der Lage sein, infektiöse Aerosole im Filtersystem zu binden. Honda geht davon aus, dass das neue Filtersystem mehr als 90 Prozent der Virus-Aerosole absorbieren kann. Diese gelangen nicht in den Innenraum.

Honda bietet für seine Fahrzeugmodelle als Alternative zum Standard-Fahrzeuginnenraumfilter nun optional ein vierlagiges Filtersystem an. Das in Zusammenarbeit mit dem Zulieferer Freudenberg entwickelte System soll neben Schadstoffen und Allergenen auch Viren aus der Luft filtern und zur Senkung eines Infektionsrisikos mit dem SARS-CoV-2 Virus beitragen.

In Corona-Zeiten setzen viele Menschen bei Mobilitätsbedarf auf den eigenen Pkw. Viel frische Luft und ein guter Innenraumfilter können hier helfen, eine Infektion mit Corona zu vermeiden.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto test drive 2021