Honda rüstet die neue Generation des Kleinwagens Jazz serienmäßig mit einem Airbag-System zwischen den Vordersitzen aus. Der sogenannte Front Center Airbag soll Verletzungen durch ein Zusammenstoßen von Fahrer und Beifahrer verhindern. Bei einem Seitenaufprall entfaltet er sich aus der Lehne des Fahrersitzes und bremst die seitliche Bewegung der Oberkörper und Köpfe ab. Insgesamt verfügt das japanische Hybridauto damit nach Honda-Zählweise über bis zu zehn Airbags, darunter auch Seitenairbags für den Fond und ein Knie-Airbag für den Fahrer. Mit einem Grundpreis von 18.500 Euro netto zählt der ab Sommer angebotene kleinste Honda allerdings auch nicht zu den günstigsten Kleinwagen auf dem Markt.

Der Center-Airbag, den es für die vorderen und die hinteren Plätze gibt, ist in Neuwagen noch selten, aber auf dem Vormarsch – auch weil die künftigen strengeren Crashtest-Regeln bei EuroNCAP den Einbau mit besseren Bewertungen belohnen. So bietet ihn Toyota im neuen Yaris ebenfalls an, auch das E-Auto VW ID.3 wird einen an Bord haben. In den USA ist er bereits seit einigen Jahren in verschiedenen SUV-Modellen von General Motors zu haben.