Der Elektromibilitätsspezialist Hubject stellt sich an der Spitrze neu auf. Das künftige Management um CEO Christian Hahn – bislang in der Doppelspitze neben Daiber für die Bereiche Strategie und Produktentwicklung verantwortlich – wird zukünftig um zwei zusätzliche Geschäftsführer erweitert. Carsten Puhl, ehemals Chief Operating Officer bei Mobile City und heute Senior Consultant in Hubjects Beratungsbereich, wird ab dem 1. Januar 2019 als CTO Chief Technical Officer den Produkt- und IT-Bereich des Unternehmens verantworten. Nils Dullum, Gründer und von 2009 bis 2017 CEO des dänischen Ladestationsbetreibers Clean Charge, wird zukünftig als CSO Chief Sales Officer die Verantwortungsbereiche Vertrieb, Marketing und PR übernehmen. Thomas Daiber lässt seinen Vertrag als Hubject-Co-CEO zum Jahresende auslaufen.

Mit Christian Hahn steht nun ein neues Trio an der Spitze von Hubject.

