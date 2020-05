Elektroautos in Deutschland 2020

Elektroautos in Deutschland 2020 Preise, Reichweite, Verbrauch E-Autos

Auch eine Kunstoffschutzscheibe zwischen Fahrer und dem dahinter sitzenden Passagier bietet das Unternehmen an.Die 65 Euro teure Scheibe wird mit Kabelbindern an der Kopfstütze fixiert.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

E-Mobilität Testdrives