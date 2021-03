Mit dem Bayon erweitert Hyundai sein Angebot um ein weiteres kleines SUV-Modell. Mit einer Länge von 4,18 Meter baut der hochbeinige Fünftürer in etwa so lang wie der Markenbruder Kona, startet preislich aber gut 1.650 Euro unter diesem.

Zu Preisen ab 14.109 Euro (alle Preise netto) kommt im Laufe des Jahres der Hyundai Bayon zum Händler. Für den Antrieb des Mini-Crossovers stehen drei Benziner zur Wahl, den Einstieg markiert ein 84 PS starker 1,2-Liter-Vierzylinder, darüber rangiert ein 1,0-Liter-Turbo-Dreizylinder in den Leistungsstufen 100 PS und 120 PS. Letzterer ist immer mit einem 48-Volt-Mildhybridsystem gekoppelt, für die 100-PS-Variante ist die Spritspartechnik optional zu haben. Die Basis-Ausstattung umfasst unter anderem Klimaanlage, Freisprecheinrichtung und Tempo-Limiter. Gegen Aufpreis sind unter anderem ein digitales Cockpit, Zweifarblackierung und LED-Scheinwerfer zu haben.

Hyundai positioniert den neuen Bayon als Einstiegsmodell in sein SUV-Programm. Gegenüber dem kaum größeren Kona hält er deutlich Abstand.

