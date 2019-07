Hyundai legt eine eigene Vernetzungs-App für seine Pkw-Modelle auf. Die "Blue Link" genannte Smartphone-Software bietet Funktionen wie die Fernabfrage von Fahrzeugdaten zu Reichweite und Position, ermöglicht die Navi-Programmierung von zuhause aus und dient als E-Call-System. Außerdem integriert es eine Spracherkennung in das Infotainment-System. Bei Elektroautos ist zudem ein Vorheizen oder -kühlen des geparkten Fahrzeugs möglich. Die App steht zunächst ab Sommer für den elektrifizierten Kompaktwagen Ioniq und ab Herbst für das Brennstoffzellen-SUV Nexo zur Verfügung. Weitere Baureihen folgen.

