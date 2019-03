Top 10 Bestseller in Firmenflotten

Top 10 Bestseller in Firmenflotten Die beliebtesten Kleinwagen

Top 10 Bestseller in Firmenflotten

Außerdem helfe, dass Hyundai durch eine frühzeitige Umstellung aller Modelle auf Euro 6d-Temp keine Probleme mit drohenden Fahrverboten bekomme. Außer bei Taxis, Mietwagen und bei den Transportern gewährt Hyundai zudem für alle Modelle fünf Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung. Die Betreuung der Gewerbekunden übernehmen in speziell eingerichteten Business-Centern. "In den Centern können unsere geschulten Mitarbeiter die spezifischen Anforderungen der Gewerbekunden besonders gut erfüllen", sagt Behmer. Auch das sei ein Garant dafür, dass Hyundai im gewerblichen Bereich 2019 kontinuierlich wachsen werde.

Vom erst seit Herbst 2018 erhältlichen Kona Elektro erhofft sich Hyundai für dieses Jahr ebenso einen Schub bei umweltfreundlichen Autos wie vom Hyundai Nexo mit Wasserstoffantrieb, der erst seit Sommer 2018 bestellbar ist. Immerhin gingen schon 21 Brennstoffzellenautos noch letztes Jahr an gewerbliche Kunden. Besonders wegen der halbierten Dienswagensteuer erhofft sich Hyundai weitere Nachfrage: "Das ist ein finanzieller Bereich, in dem alternative Antriebe auch für Gewerbekunden immer interessanter werden."

Entsprechend erfreut zeigt sich Sascha Behmer, Leiter Gewerbekunden und Nutzfahrzeuge. "Wir liegen voll auf Kurs. Bisher hatten wir markenintern einen Flottenanteil von acht Prozent. In den kommenden zwei, drei Jahren peilen wir eine gesunde Steigerung mit einem Anteil von elf bis zwölf Prozent an", sagt Behmer.

Das vergangene Jahr war für Hyundai in Deutschland ein Rekordjahr, wie das Unternehmen aus seiner Zentrale in Offenbach meldet. Von den 114.878 Nuezulassungen entfielen 10.430 Einheiten auf die relevante Flotte. Innerhalb der Marke schaffen Fuhrparks so 9,1 Prozent Marktanteil. Im Vergleich zu 2017 konnte Hyundai diesen Bereich um 19 Prozent steigern.

In 2018 stiegen die gewerblichen Neuzulassungen bei Hyundai gegenüber dem Vorjahr um 19 Prozent. Damit stiegen sie stärker als die Neuzulassungen der Marke insgesamt.

Who is Who Pkw