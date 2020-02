Auch künftig wird Hyundai den i30 in den Karosserievarianten Kombi, Schrägheck und als kompakten Fünftürer anbieten. Für alle drei ist die optisch ebenfalls verfeinerte N-Line-Ausstattung verfügbar. Wie bei Facelifts üblich, wurden die Weichteile - also Front- und Heckschürzen - modifiziert. Für Frische sorgen zudem v-fömige Lichtsignaturen beim Tagfahrlicht und den Rückleuchten. Außerdem gibt es neue Außenlacke und Leichtmetallfelgen.

