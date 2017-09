Hyundai bietet den neuen Kompaktsportler i30 N in zwei Leistungsstufen an. Die Standard-Variante schöpft 250 PS aus dem Zweiliter-Vierzylinder-Turbo, die "Performance"-Version 275 PS. Beide Modelle werden ausschließlich als Handschalter angeboten und richten sich so vor allem an Fans puristischer Hot-Hatches.

Zum Serienumfang gehören passend zum Sechsgang-Getriebe eine automatische Zwischengas-Funktion und eine Launch-Control. Außerdem sind eine Overboost-Funktion, die kurzzeitig 378 statt 353 Newtonmeter zur Verfügung stellt, sowie adaptive Stoßdämpfer an Bord aller i30 N. Beim Performance-N kommen außerdem eine elektronisch geregelte Differenzialsperre sowie eine Klappen-Abgasanlage dazu. Preislich geht es bei 24.957 Euro netto los, das Topmodell schlägt mit 27.058 Euro zu Buche. Damit spielt der i30 N fast in einer Liga mit dem VW Golf GTI, den es auch in einer "Performance"-Version gibt. Beide Modelle sind jeweils 275 Euro teurer als die Hyundai-Fahrzeuge.