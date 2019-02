"Herr Keller ist ein ausgewiesener Vertriebsexperte und kennt das Automobilgeschäft in Deutschland seit vielen Jahren. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm als Geschäftsführer unsere bisherigen Erfolge fortschreiben können", freut sich Seong Nam Kim, Präsident Hyundai Motor Deutschland auf die Zusammenarbeit.

Keller kommt von Opel, wo er seit 1993 in unterschiedlichen Positionen tätig war, zuletzt seit Januar 2014 als Opel Deutschland-Chef. Zuvor leitete der ehemalige Leistungsschwimmer beispielsweise die Opel Special Vehicles, war zwischen 2010 und 2012 Vertriebschef für Opel in Deutschland, kümmerte sich danach bis 2014 als Director International Operations um das Auslandsgeschäft von Opel und war zudem 2008/2009 Geschäftsführer von Chevrolet in Deutschland.

Who is Who Pkw