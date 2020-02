Hyundai legt ein Sondermodell des Kona Elektro auf. In der "Advantage"-Edition bietet der Crossover unter anderem ein Navigationssystem mit lebenslangem Karten-Update, Soundsystem und 17-Zoll-Felgen. Für die Stromversorgung steht ausschließlich die kleinere der beiden Batterievarianten zur Verfügung (32,9 kWh), die einen 136 PS starken E-Motor versorgt und eine Normreichweite von 289 Kilometern ermöglicht. Der Listenpreis startet bei 32.300 Euro (alle Preise netto), aktuell gewährt Hyundai einen Sonderrabatt, so dass das Modell inklusive Umweltbonus für 25.500 Euro zu haben ist. Der Listenpreis des Standardmodells startet bei 29.300 Euro ohne Nachlässe.

