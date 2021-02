Alle großen Elektroautos in Deutschland (2021)

Alle großen Elektroautos in Deutschland (2021) Preise und Daten großer E-Autos

Alle Elektroautos in Deutschland (2021)

Alle Elektroautos in Deutschland (2021) Preise, Reichweite, Verbrauch E-Autos

An den Antrieben ändert sich nichts: Die E-Variante ist weiterhin in zwei Akku- beziehungsweise Leistungsstufen mit bis zu 204 PS und 484 Kilometern Reichweite zu haben, im Hybrid verrichtet eine Kombination aus Benziner und E-Motor mit gemeinsam 141 PS Dienst. Gegenüber den Vorgängermodellen sind die Preise um wenige Hundert Euro gestiegen.

Kostenloser Newsletter

firmenauto Fahrtrainings

Who is Who Pkw