Für weitläufige Stadtgebiete eignen sich Elektroautos besonders gut: Hier lohnt sich Luftreinhaltung durch die vielen Anwohner an den Straßen. Die Polizeibehörde Osnabrück geht nun mit einem Hyundai Nexo auf Einsatzfahrt. Er treibt seine Räder elektrisch an, setzt aber statt einer schweren Batterie auf Wasserstoff als Energieträger. Eine Brennstoffzelle wandelt den unter Hochdruck getankten Kraftstoff ohne giftige Abgase zu verursachen in Strom um, der wiederum die Räder antreibt.

Im Zuge der Umrüstung zum Funkstreifenwagen erhielt der Nexo die notwendige Ausstattung mit Blaulicht, Martinshorn und Funktechnik. Zudem macht eine blau-gelbe Folierung klar, dass hier die Polizei fährt. "Die Schadstoffbelastung in deutschen Innenstädten macht deutlich, wie wichtig es für die niedersächsische Polizei ist, in alternative Antriebe zu investieren", sagt Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius. "Neben Elektro- und Hybridfahrzeugen, die schon seit Jahren intensiv von der Polizei genutzt wurden, steht nun auch die Erprobung von wasserstoffgetriebenen Fahrzeugen im Fokus", so Pistorius weiter. Neben dem Nexo gehören bereits über 20 Elektrofahrzeuge, zwölf Pedelecs, drei E-Motorräder und ein Elektro-Quad zum alternativ betriebenen Fuhrpark der Polizeidirektion Osnabrück.

"Bei den elektrobetriebenen Einsatzfahrzeugen haben wir bereits sehr positive Erfahrungen gemacht“, so Polizeipräsident Michael Maßmann. „Jetzt gehen wir mit dem Einsatz eines Wasserstofffahrzeuges in der Polizeidirektion nochmal einen völlig neuartigen und innovativen Weg. Ich gehe fest davon aus, dass sich die Mobilität in der Polizei in den nächsten Jahren grundlegend verändern wird - daran führt auch kein Weg vorbei. Unser Fuhrpark wird zunehmend grüner und vereint Innovation, Ökologie und Praktikabilität." Der brennstoffzellenbetrieben Hyundai Nexo schafft mit vollen Tanks nach Herstellerangaben bis zu 700 Kilometer Einsatzfahrt, bevor er wieder an die Tanksäule muss. Das sollte auch für die ausuferndsten Verfolgungsjagden ausreichen.