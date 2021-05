Schon längere Zeit gab es Pläne für den Start der Marke Genesis in Europa. Jetzt geht es los. Ab Sommer will der Hyundai-Ableger in zunächst drei Ländern und gleich mit mehreren Modellen vertreten sein.

Genesis, Premium-Ableger von Hyundai, will ab Sommer als eigenständige Marke auf dem deutschen Markt vertreten sein. Konkret bieten die Koreaner zunächst die gut fünf Meter lange Luxus-Limousine G80 sowie dessen SUV-Variante GV80 an. Kurze Zeit später sollen die etwas kleineren Baureihen G70 und GV70 sowie auf gleicher Basis ein auf den europäischen Kundengeschmack zugeschnittenes Modell folgen. Noch für dieses Jahr ist außerdem die Einführung von drei Modellen mit E-Antrieb geplant. Dazu wird die im April vorgestellte Elektro-Version des Genesis G80 gehören.

Der Aufbau eines großen Händlernetzes ist nicht vorgesehen, vielmehr will man die Autos online vertreiben und die Marktpräsenz mit Showrooms etwa in München flankieren. Parallel zum Start in Deutschland wird die Nobelmarke auch in der Schweiz und Großbritannien mit solchen Innenstadt-Shops jeweils in Zürich und London vertreten sein.

Genesis G80 Elektro 2022 Hyundai-Tochter wird elektrisch

Genesis verspricht ein transparentes Preismodell mit gleichen Preisen für Online- und Showroom-Käufer sowie einen Rundum-Service über fünf Jahre. Inkludiert sind dabei Inspektionen, Pannenhilfe, eine Leihwagen-Option und Over-the-Air-Updates. Als Ansprechpartner soll ein „Personal Assist“ zur Verfügung stehen, der Services und Werkstattbesuche sowie die Fahrzeugabholung Terminen organisiert.

Einen konkreten Termin für den Bestellstart sowie Preise für G80 und GV80 hat Genesis noch nicht genannt.