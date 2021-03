Mit einem Preis von knapp 47.000 Euro qualifiziert sich das Hyundai Flaggschiff für den geminderten Umweltbonus für Autos zwischen 40.000 und 60.000 Euro netto. Die Fördersumme beträgt 5.981 Euro, so dass sich für den Kunden ein Preis ab 41.822 Euro ergibt.

Zu Preisen ab 46.848 Euro (alle Preise netto) ist der Hyundai Santa Fe ab sofort als Plug-in-Hybrid bestellbar. In dem frisch gelifteten Mittelklasse-SUV teilen sich ein 1,6-Liter-Benziner und ein E-Motor die Antriebsarbeit. Zusammen kommen sie auf eine Systemleistung von 265 PS, die elektrische Reichweite ist mit 69 Kilometern angegeben. Allradantrieb und Sechsgangautomatik sind Serie, Ausparken per Fernbedienung, Head-up-Display und eine Niveauregulierung für die Hinterachse optional. Ungewöhnlich: Trotz des Batteriepakets für den elektrifizierten Antrieb ist eine dritte Sitzreihe zu haben.

Hyundai elektrifiziert sein größtes Modell: Der Santa Fe bleibt in der Basisausführung innerhalb der Prämien-Preisgrenze.

