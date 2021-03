Die neue Transporter-Generation von Hyundai wird schick: Erste Bilder des Hyundai Staria zeigen einen schnörkellos gezeichneten Großraumvan, der wohl gegen Mercedes V-Klasse und VW Multivan antreten wird. Optisch fällt der Staria durch glatte Flächen und große Fenster auf. Die Front wird durch ein durchgehendes Tagfahrleuchtenband sowie einen Kühlergrill mit gitterförmigen Lufteinlässen geprägt. Am Heck stechen die großen seitlich positionierten Leuchten hervor. Der Zugang zum Fond erfolgt über Schiebetüren. Im Innenraum gibt es eine großzügige Bestuhlung mit Einzelsitzen im Fond. Zumindest in den höheren Ausstattungsvarianten wird diese Option erhältlich sein. Der Fahrer blickt auf ein modern gestaltetes Cockpit, das mittig einen großen Bildschirm aufweist.

