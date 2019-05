Elektroautos in Deutschland 2019

Elektroautos in Deutschland 2019

Die Sprintzeit für den 1,7 Tonnen schweren 1.6 CRDi 48V mit Sechsgang-Schaltgetriebe gibt Hyundai mit 11,2 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit mit 180 km/h an. Die Preise starten bei rund 23.280 Euro netto. Für 1.900 Euro Aufpreis bietet Hyundai ein Doppelkupplungsgetriebe.

Wie bereits beim 2.0 CRDi wurde auch beim 1.6er-Pendant neben dem konventionellen 12-Volt-Netz ein zweites, mit höherer Spannung betriebenes Bordnetz eingezogen, welches den Einsatz eines leistungsstärkeren Startergenerators erlaubt. Dieser kommt auf 16 PS und 55 Newtonmeter, die für kurze Zeit beim Beschleunigen den Diesel unterstützen, was unter anderem den ein oder anderen Schluck Sprit spart. Laut Hyundai liegt der Effizienzgewinn bei sieben Prozent. Die benötigte elektrische Energie produziert der Generator selbst über die Bremskraftrückgewinnung, die in einer Lithium-Polymer-Batterie zwischengespeichert wird. Weitere Vorteile der Technik: Der Motorstart ist weicher, außerdem arbeitet dank des Startergenerators das Start-Stopp-System effizienter und geschmeidiger.

