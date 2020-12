Der Hyundai Tucson ist ab Frühjahr auch als Plug-in Hybride zu bekommen.. Im kompakten SUV stellen dann ein 1,6-Liter-Turbobenziner und ein Elektromotor gemeinsam 265 PS zur Verfügung, die elektrische Reichweite gibt der Hersteller mit 50 Kilometern an. Strom gezapft wird über einen einphasigen AC-Bordlader, ein DC-Schnellladeanschluss ist nicht vorhanden. Serienmäßig an Bord sind jedoch eine Sechsgang-Automatik sowie ein mechanischer Allradantrieb. Gegen Aufpreis gibt es unter anderem ein adaptives Fahrwerk.

