Aussteller, die sich bereits zur IAA 2020 angemeldet hatten, habe der VDA über die Entscheidung umgehend informiert, ebenso alle Dienstleister, die Deutsche Messe sowie alle Partner in Politik und Wirtschaft. Die nächste IAA Nutzfahrzeuge findet im September 2022 statt.

Zwar habe die Covid-19-Pandemie der Öffentlichkeit und vielen Bürgern auf besondere Weise gezeigt, wie elementar Nutzfahrzeuge für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Lebensversorgung seien. In wirtschaftlicher Hinsicht werde die Branche und auch die IAA wie noch nie zuvor beeinträchtigt.

„Der direkte Austausch auf einer Messe ist im Rahmen der Corona-Pandemie nicht mehr mit dem Anspruch der IAA vereinbar“, schreibt der VDA. „Diese Entscheidung ist dem VDA nicht leichtgefallen. Doch sehen wir angesichts der internationalen und europäischen Gesamtlage keine Möglichkeit, die IAA in diesem Jahr in ihrer gewohnten und für die Aussteller und Besucher adäquaten Form durchzuführen.“

Der Verband begründet die Absage der für den 24. bis 30. September geplanten Messe mit den Risiken der Covid-19-Pandemie. Diese Gesundheitsgefahr und die damit verbundenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie hätten die Ausgangssituation für die IAA Nutzfahrzeuge grundlegend verändert. In vielen Ländern gebe es Reisebeschränkungen, die noch etliche Monate einzuhalten sind. Großveranstaltungen seien in den kommenden Monaten in nahezu allen europäischen Ländern untersagt.

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hat die IAA Nutzfahrzeuge 2020 in Hannover abgesagt. Die nächste Messe findet 2022 statt.

