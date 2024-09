IAA TRANSPORTATION IAA Transportation ist eröffnet

Es geht los! „People and Goods on the Move“ lautet das Motto der IAA TRANSPORTATION 2024. Die führende Leitplattform für Logistik, Nutzfahrzeuge und den Transportsektor lädt die Welt nach Hannover ein und präsentiert eine riesige Auswahl an Innovationen, etwa im Hinblick auf die künftige Ausrichtung der Verkehrswende. Ein buntes und spannendes Programm erwartet die Besucherinnen und Besucher vom 17. bis 22. September 2024.

Nutzfahrzeug- und Bushersteller, Aufbauten- und Anhängerhersteller, Zulieferer und Tech-Unternehmen, Lastenfahrrad- und Kleinfahrzeuganbieter, Start-ups, Anbieter von Tank- und Ladeinfrastruktur sowie für automatisiertes und autonomes Fahren und viele, viele mehr füllen die Hallen.



Der offizielle Startschuss für die diesjährige IAA TRANSPORTATION fiel heute, am Dienstag, dem 17. September 2024, um 10 Uhr. In Halle 18 geben sich der Bundesminister für Digitales und Verkehr, Dr. Volker Wissing (FDP), Hildegard Müller, Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA) und der Ministerpräsident von Niedersachsen, Stephan Weil, sowie der Oberbürgermeister der Stadt Hannover, Belit Onay, die Ehre.

Direkt im Anschluss an die Eröffnung besichtigten der Bundesminister für Digitales und Verkehr sowie der niedersächsische Ministerpräsident gemeinsam mit VDA-Präsidentin Hildegard Müller im Rahmen eines Rundgangs die Messe.

1.650 Ausstellern aus 41 Ländern

Die IAA TRANSPORTATION verzeichnet in diesem Jahr einen bemerkenswerten Anstieg an Ausstellern. Mit über 1.650 Ausstellern aus 41 Ländern liegt die Zahl um 20 Prozent höher als vor zwei Jahren. Des Weiteren verzeichnet die Messe mit einer Internationalität von 73 Prozent einen Rekord an Ausstellern aus dem Ausland. Zudem belegt die Veranstaltung mehr Hallen als bei der vorherigen Branchenschau. Über 145 Welt- und Messepremieren sowie zahlreiche Neuheiten werden gezeigt.

100 Programmpunkte und rund 300 Sprecher

In Halle 12 präsentiert der VDA eine exklusive Start-up-Area mit 34 ausgewählten Jungunternehmen aus verschiedenen Ländern und zeigt damit wegweisende Lösungen für die Mobilität von morgen. Keine IAA TRANSPORTATION ohne Rahmenprogramm und Fachveranstaltungen: Nach Angaben des VDA wurde das Konferenzangebot gegenüber 2022 um eine Bühne erweitert. Mehr als 100 Programmpunkte stehen an, rund 300 Sprecherinnen und Sprecher diskutieren die wichtigen Fragen der Branche.

Test-Drives zeigen praxisnah unterschiedliche Antriebe



Ein weiteres Highlight: Testfahrten, die in Halle 11 starten und den Besuchern die Möglichkeit bieten, die neuesten Nutzfahrzeuge von mehr als 20 Herstellern in realistischen Fahrszenarien zu erleben. Diese Test-Drives bieten eine praxisnahe Demonstration der Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit moderner Antriebstechnologien, insbesondere im Bereich Elektro- und Wasserstofffahrzeuge.

Auch Zweiräder bekommen ihre Bühne. Am 18. September findet die 5. Nationale Radlogistikkonferenz des Radlogistikverbands Deutschland zu zentralen Themen der Branche statt.

„International Van of the Year“ wird ausgezeichnet

Auszeichnungen dürfen bei der internationalen Branchenschau natürlich nicht fehlen: etwa die Verleihung der „Stars of the Year“-Preise für das Jahr 2025 in den Kategorien „International Bus of the Year“, „International Van of the Year“, „International Truck of the Year“, den „Truck Innovation Award“ und den „International Trailer Award“. Diese Preise ehren herausragende Leistungen und Innovationen in der Transport- und Logistikbranche.

Zahlen, Daten und Fakten

Die IAA Transportation 2024 findet vom 17. bis 22. September auf dem Messegelände Hannover statt. Die Veranstaltung jährt sich zum 84. Mal.

Mehr als 1.650 Aussteller aus 41 Ländern präsentieren sich.

Ein Tagesticket (Werktag) kostet 28 Euro, ein Nachmittagsticket 13 Euro, ein ermäßigtes Ticket 9 Euro.

Der Familienabenteuerpass (für maximal zwei Erwachsene und der Kinder, nur vor Ort verfügbar) kostet 20 Euro.

Das Fahrerticket Truck & Bus kostet acht Euro