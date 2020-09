Auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt konnten die großen Händlergruppen vergangenes Jahr ihren Marktanteil ausbauen. 2019 gab es insgesamt in Deutschland 7,2 Millionen Neuumschreibungen von Fahrzeugen, was in etwa dem Vorjahresniveau entspricht. Davon fielen im vergangenen Jahr 807.239 Besitzumschreibungen auf die Top 100 Händlergruppen, was laut DAT einem Anstieg des Marktanteils von 10,3 Prozent im Jahr 2018 auf 11,2 Prozent im vergangenen Jahr 2019 entspricht.

Neuzulassungen in Corona-Zeiten

Neuzulassungen in Corona-Zeiten

Die Konsolidierung des Autohandles in Deutschland hin zu einer wachsenden Marktmacht großer Handelsgruppen hat sich auch im vergangenen Jahr weiter fortgesetzt. Wie aus dem DAT Händlergruppen-Monitor 2020 hervorgeht, stieg der Neuwagenabsatz von 2018 auf 2019 von 3,44 auf 3,61 Millionen Fahrzeuge um 5 Prozent, während sich der Fahrzeugabsatz der Top 100 Automobilhändlergruppen im gleichen Zeitraum um 9 Prozent erhöhte. So wurden von den untersuchten Händlergruppen 2018 noch 712.393 Neuwagen vermarktet, ein Jahr später waren es 776.530 Neufahrzeuge.

