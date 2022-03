In Hinsicht auf das Alter verteilen sich die Verbrenner-Fahrer über alle Altersklasse, während die Mehrheit der E-Auto-Fahrer zwischen 40 und 60 Jahre alt sind. Rund zwei Drittel verfügen zudem über ein Haushaltseinkommen oberhalb von 3.700 Euro netto. Bei den Verbrenner-Fahrern fallen nur 33 Prozent in diese Einkommensklasse.

Wer sich vor drei, vier Jahren ein E-Autos zulegte, war der Zeit voraus. Heute sind Stromer an jeder Straßenecke zu sehen und die Städte werden mit Ladesäulen zugepflastert. Trotzdem fühlen sich rund 46 Prozent der Elektromobilisten einer Umfrage des Wartungs-App-Anbieters Carly zufolge allgemein als First Mover bezeichnen – also als eine Art technologische Avantgarde, nicht nur beim Auto. Bei den Verbrennerfahrer nehmen das lediglich 25 Prozent in Anspruch. 45 Prozent nennen sich immerhin Fast Follower.

Fahrer von E-Autos halten sich für besonders fortschtrittlich, als technische Avantgarde, will eine Umfrage herausgefunden haben.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings