Beim Wasserstoff-Fahrzeug Nexo kommt bereits ein anderes Luftreinigungssystem zum Einsatz. Es reinigt die angesaugte Außenluft, die für den Brennstoffzellebetrieb notwendig ist. Je sauberer die Luft, desto länger bleibt die Funktionsweise der Brennstoffzellen erhalten. Ein Filter sorgt daher dafür, dass Feinstaub erst gar nicht an die Brennstoffzelle geleitet werden kann. Die gesäuberte Luft entweicht anschließend wieder in die Umwelt.

Das System überwacht ständig die Luft im Fahrzeuginneren und beginnt mit einer Reinigung, sobald es ein Absinken der Qualität bemerkt. Der Prozess soll in drei Minuten abgeschlossen sein. Während des Reinigungsvorgangs werden automatisch die Autofenster geschlossen. Das Filtersystem entfernt zudem unangenehme Gerüche. Wann und ob das System in Serie geht, kommuniziert der Hersteller noch nicht.

Ein neues, von Hyundai entwickeltes Luftfiltersystem soll die Qualität der Innenraumluft von Fahrzeugen verbessern und das Eindringen von Feinstaub verhindern. Die „Smart Air Purification System“ genannte Technologie nutzt einen laserbasierten Sensor, der sich nicht mit Partikeln zusetzen und im Temperaturbereich von minus 40 bis plus 85 Grad funktionieren soll. Außerdem kann ein spezieller Filter nach Angaben von Hyundai bis zu 99 Prozent der Feinstaubpartikel aus der Luft eliminieren und mindestens 10.000 Stunden, also rund 417 Tage, fehlerfrei arbeiten.

Schlechte Luft außen, gute Luft im Fahrzeug: Das soll ein neues Luftfiltersystem von Hyundai gewährleisten – wenn es denn in Serie geht.

Who is Who Pkw