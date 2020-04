Wechsel an der Spitze

Streetscooter Wechsel an der Spitze

Wechsel an der Spitze

van der Eijk ist seit 25 Jahren in der Energiewirtschaft tätig. Nach elf Jahren bei Accenture wechselte er 2006 zu Essent und verantwortete dort unter anderem das B2C-Geschäft sowie den Bereich Change & Transformation. 2016 übernahm er bei Innogy Führungsfunktionen im internationalen Vertriebsgeschäft. Im Rahmen der Transaktion spielte nach Unternehmensangaben eine maßgebliche Rolle beim Zusammenwachsen des Vertriebsgeschäfts von Innogy und Eon.

Kostenloser Newsletter

E-Mobilität Testdrives

Who is Who Pkw