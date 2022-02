Zum 1. Februar 2022 übernahm Samuel Schmidt (39) den Geschäftsbereich Fleet der Innovation Group. Er folgt auf Markus Stumpp, der das Unternehmen zum Ende vergangenen Jahres nach vier Jahren auf eigenen Wunsch verlassen hatte. Samuel Schmidt ist seit 2016 für das Account Management im Flottenbereich der Innovation Group verantwortlich. Er wird künftig als Direktor Fleet das Business verantworten und weiterentwickeln. Schmidt berichtet in seiner neuen Funktion an Vorstandsmitglied Jörg Hänsel.

Lesen Sie auch

Schadenmanagement Innovation Group Fleet & Mobility

Das Flottengeschäft der Innovation Group ist nach Unternehmensangaben in den in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Zwischen 2020 und 2021 konnte der Schadenmanager über 20 Prozent neue Kunden gewinnen. Die Zahl der Fahrzeuge stieg von 85.000 auf mehr als 100.000 Einheiten. Als größte Herausforderung in den kommenden Monaten sieht der Automobilkaufmann Schmidt die Anbindung der Flottenkunden an Gateway, die digitale Schadenmanagementplattform der Innovation Group. 2022 will das Unternehmen neben ersten Flottenkunden auch alle Kunden im Versicherungssegment an die digitale Schadenmanagementplattform anbinden. In der Zusammenarbeit mit Versicherungsunternehmen ist Gateway bereits operativ. Mehr als 25.000 Schäden seien seit dem Launch im Frühjahr 2021 über das System abgewickelt worden.