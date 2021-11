Kia bietet Wallboxen an

Zuhause nachladen

Die Wahrnehmung der Verbraucher weicht allerdings von den Platzierungen im Ranking teilweise ab, wie das CAM gemeinsam mit den Marktforschern von Yougov ermittelt hat. So wird Toyota bei der Innovationsstärke als Nummer zwei hinter Tesla wahrgenommen, während die Japaner in der Studie nur im Mittelfeld landen. Auch Geely-Tochter Polestar schneidet mit Rang drei in der Wahrnehmung deutlich besser ab als in der Realität.

Alle Elektroautos in Deutschland (2021)

Alle Elektroautos in Deutschland (2021) Preise, Reichweite, Verbrauch E-Autos

Tesla ist der innovationsstärkste Autohersteller im Bereich E-Mobilität. Im neuen Innovations-Report des Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach liegen die Kalifornier mit 178 Indexpunkten deutlich vor der chinesischen Marke BYD mit 59 Punkten. Auf Rang 3 und 4 folgen die Volkswagen-Marken Porsche (53 Punkte) und Audi (49 Punkte), BMW landet mit 42 Punkten auf Rang 5.

Dass Tesla der deutschen Konkurrenz bei der E-Mobilität voraus ist, muss nicht überraschen. Eine neue Studie sieht aber auch einen chinesischen Hersteller vor Porsche, Audi und Co.

