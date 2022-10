Innovationsstärkste E-Autohersteller Tesla vorne

Tesla hat seinen Vorsprung als innovationsstärkster Autohersteller der E-Mobilität in diesem Jahr weiter ausgebaut. Zu diesem Ergebnis kommt das Innovationsranking des Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach. Abermals gepunktet haben die Kalifornier unter anderem mit Innovationen im Bereich der Batteriezellenstruktur, die für mehr Reichweite bei zugleich niedrigen Kosten sorgen. Auf Rang zwei folgt wie im Vorjahr die Volkswagen-Gruppe, die ebenfalls ein Plus im Punktesystem des Rankings verbuchen kann. Verantwortlich dafür waren unter anderem der ID.Buzz mit 170 kW Ladeleistung im Van-Segment sowie ein Reichweitenplus beim Skoda Enyaq auf 545 Kilometer.

Kräftig zulegen konnten der chinesische Hersteller BYD und die Mercedes-Benz-Gruppe. BYD ist von Position 4 auf Rang 3 gestiegen, Mercedes hat sogar einen Sprung von 8 auf 4 hingelegt. Hyundai ist hingegen von 3 auf Rang 5 gerutscht. Mit SAIC und Geely schafften zwei weitere chinesische Hersteller den Einzug in die Top 10 der innovationsstärksten Elektroautobauer, während BMW von 7 auf Rang 10 zurückfällt. Ihre Position in den Top Ten leicht verbessern konnten der US-Konzern GM von 9 auf 7 sowie Renault von 10 auf 9. Mit Nio, Rivian, Xiaopeng, Lucid und Aiways zählt das Ranking gleich fünf Neueinsteiger in die Top 25.