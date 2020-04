So hilft die Branche

firmenauto Corona-Ticker So hilft die Branche

So hilft die Branche

Seat bietet ab sofort einen kostenlosen Hol-und-Bring-Service für Fahrzeuge an, die zur Inspektion oder Reparatur in die Werkstatt müssen. Dabei unterstützt Seat die Händler mit jeweils 30 Euro pauschal pro durchgeführten Hol-und-Bring-Service. Für die Kunden ist der Dienst kostenlos. Umgesetzt wird der Hol-und-Bring-Service ab sofort.

