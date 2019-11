Am 16. Januar findet in Wien der 4. int. Fachkongress Vernetzte Mobilität statt. Dort diskutiert die Branche Themen rund um verkehrsträger-übergreifende Mobilität. firmenauto-Leser nehmen mit etwas Glück kostenlos teil.

Der Großteil der Mobilitätsleistung geht, heute wie auch in den nächsten zwei Jahrzehnten, auf das Auto zurück. Das Auto bleibt also auf absehbare Zeit das Verkehrsmittel Nummer eins. Doch wenn heute von der Zukunft der Mobilität die Rede ist, geht es nicht länger nur um Verkehrsmittelnutzung, neue Antriebsformen und Fahrzeug-Features.

Wer von der Zukunft von Mobilität spricht, meint Nachhaltigkeit, neue Energieinfrastrukturen und post-fossile Mobilitätskonzepte. Und: vernetzte Städte, Car-to-Car-Kommunikation, intelligente Transportsysteme und -dienstleistungen sowie neue Mobilitäts-Services.

Zielsetzung des im Rahmen der Vienna Autoshow organisierten Kongresses ist es, Unternehmern und Entscheidern einerseits Erfahrungen und Know-how zu vermitteln, andererseits aber auch neue, innovative digitale Lösungen vorzustellen.

Der Fachkongress richtet sich an Unternehmer und Entscheider aus dem gesamten automobilen Umfeld (Automobilhandel, Reparaturbetriebe, Teilehandel, Versicherungen,Leasingunternehmen, Fuhrparkmanager, Mobilitätsdienstleister, Automobilimporteure so-wie die Energiewirtschaft und Kommunen).

Es referieren unter anderem Prof. Dr. Stefan Bratzel (Center of Automotive Management) sowie Vertreter von Ego Mobile, Has to be, ATU oder der Österreichischen Post.

Das verbilligte Tagesticket kostet 320 Euro, inklusive Eintritt zur Vienna Auto Show (dazu geben Sie bitte bei der Anmeldung das Stichwort "firmenauto" als VIP-Code an). firmenauto.de verschenkt fünf Freitickets. First come, first serve.

Außerdem haben wir für die ersten fünf Interessenten Freitickets. Schicken Sie eine formlose Email mit dem Stichwort "Mobilitätskongress Wien" an firmenauto@etm.de.

