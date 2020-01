Während die großen internationalen Autohersteller einen Umsatzrückgang hinnehmen mussten, sind die Zulieferer weiter im Aufwind. Im vergangenen Jahr stieg ihr Umsatz laut einer Studie der Unternehmensberatung Strategy& um 3 Prozent auf 922 Milliarden Euro. Die deutschen Automobilzulieferer konnten ihre Umsätze in diesem Zeitraum von 221 Milliarden Euro auf 225 Milliarden Euro steigern. Dennoch stagniert ihr Weltmarktanteil seit 2015 bei 24 Prozent. Die asiatischen Unternehmen insgesamt kamen zuletzt auf 41 Prozent Weltmarktanteil, die restlichen Europäer auf 18 und die USA auf 17 Prozent.

Who is Who Pkw