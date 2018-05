Jürgen Petschenka ist den Lease Plan-Kunden bisher im Rheinland/Ruhrgebiet seit vielen Jahren als Bereichsleiter Kundenbetreuung und Leiter des Bereichs International Coordination in der Niederlassung in Neuss bekannt. 2005 kam Petschenka nach verschiedenen leitenden Positionen bei der Mercedes Finaz GmbH zu Lease Plan. Dort verantwortete er die Betreuung und Beratung von Kunden und entwickelte und implementierte die Umweltinitiative "GreenPlan" und das Projektangebot der erweiterten Fuhrparkberatung.

In der neuen Aufgaben leitet Petschenka für Lease Plan das Geschäft der großen und internationalen Flotten. "Mit seinem kontinuierlichen Engagement, für die Kunden die besten Services zu entwickeln und die optimalen Lösungen zu finden, ist Jürgen Petschenka der richtige Mann für die anspruchsvolle und herausfordernde Aufgabe als Commercial Director. Ich freue mich auf ihn als neuen Kollegen in der Geschäftsleitung", sagt Roland Meyer, seit 1. Mai 2018 Vorsitzender der Lease Plan Deutschland. Petschenka sieht die neue Position als Herausforderung und Ansporn: "Mein Ziel lautet, Vertrieb und Kundenbetreuung so aufzustellen, dass wir in Zukunft noch erfolgreicher am Markt agieren können und flexibel auf neue Mobilitätsanforderungen reagieren können".