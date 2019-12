So wird das Gepäck richtig verstaut

Ladungssicherung im Kombi So wird das Gepäck richtig verstaut

Die Experten rechnen mit einem verstärkten Einsatz größerer Maschinen zur Vermeidung von Kapazitätsengpässen. In 20 Jahren sollen ihrer Prognose zufolge durchschnittlich 179 Passagiere pro Flug an Bord sein, 2016 waren es 111 Fluggäste. Trotzdem werden 2040 wegen fehlender Maschinen rund 255 Millionen Passagiere am Boden bleiben müssen.

Der Flugverkehr könnte in den kommenden Jahren massiv zunehmen. Einer Studie der Deutschen Gesellschaft für Luft und Raumfahrt (DLR) zufolge wird sich die Zahl der Passagiere bis 2040 auf mehr als 9,4 Milliarden verdoppeln. Die Zahl der Flüge wächst dabei von 35,5 Millionen auf rund 53 Millionen.

Trotz der Klimakrise dürfte der Flugverkehr weiterwachsen. In 20 Jahren werden doppelt so viele Passagiere befördert wie heute.

Internationaler Flugverkehr Bis 2040 doppelt so viele Passagiere

Who is Who Pkw