* L3-Monats-Preis 14,50 Euro für das firmenauto Digitalabo Basic - Miniabo (in Deutschland).

Reder: Nein. Tatsächlich handelt es sich beim E-Transit um eine komplette Ford-Eigenentwicklung. So erfolgt der Antrieb über einen 269 PS und 430 Nm liefernden Elektromotor, der über einer neu konstruierten Hinterachse sitzt. Wir stellen den E-Transit auf eine Heavy-Duty-Einzelradaufhängung, die im Unterboden installierten Lithium-Ionen-Akkus haben eine Kapazität von 67 kWh. Damit kommen wir nach der WLTP-Norm auf eine Reichweite von bis zu 350 Kilometern – das liegt deutlich über dem, was die Konkurrenz aktuell bietet.

Kostenloser Newsletter

firmenauto Fahrtrainings

Who is Who Pkw