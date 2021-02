Peugeot 3008 in seiner Klasse vorn?

Auf dem zweiten Platz folgt mit 24 Prozent das Wohnen inklusive Einrichtung, für Lebensmittel nutzen 14 Prozent das in der Corona-Zeit ansonsten nicht ausgegebene Geld. Rund 42 Prozent der Befragten legen den Betrag für schlechte Zeiten zurück. Vor allem Mercedes -Fahrer sind demnach vorsichtig, unter den Fahrern der schwäbischen Marke sparen 57 Prozent das Corona-Geld.

Ausgehen, Urlauben, Shoppen – im Lockdown kaum möglich. Das spart Geld, das viele Deutsche ins Auto investieren, wie eine Umfrage der Marktforschungsagentur Puls ergeben hat. Rund 26 Prozent der Teilnehmer legen die Ersparnisse im eigenen Fahrzeug an, das damit Rang eins unter den Investitionsmöglichkeiten einnimmt. Vor allem BMW -Halter sind beim Pkw ausgebefreudig; unter ihnen stecken gleich 37 Prozent die finanziellen Mittel in den Wagen.

Corona spart Geld. Wer nicht verreist und shoppt, hat am Ende des Monats mehr üblich als sonst. Bei vielen gehen die Euros ins Auto.

Investitionen in Corona-Zeiten Auto statt Ausgehen

