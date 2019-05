Citroen - und Toyota -Kunden sind mit ihren Vertragshändlern im Bereich der Wartungs- und Reparaturarbeiten am zufriedensten. Das hat eine aktuelle Auswertung der amerikanischen Verbraucherorganisation J.D. Power für den deutschen Markt ergeben. Die beiden Spitzenreiter innerhalb der Volumenmarken haben bei einer Maximalpunktzahl von 1.000 jeweils 798 Punkte erzielt. Den dritten Platz belegt Nissan mit 782 Punkten. Seat (773), Mazda (772), Skoda (767), Hyundai (766) und Volkswagen (765) lagen noch über der durchschnittlichen Punktzahl von 764. Auf dem letzten Platz wird Peugeot mit 733 Punkten geführt. Spitzenreiter bei den Premiummarken ist Mercedes mit 787 Punkten, gefolgt von BMW (782) und Audi (778).

