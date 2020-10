Das geliftete Mittelklasse-SUV ist ab sofort bestellbar, die Auslieferungen starten im Frühjahr 2021. Gegenüber dem aktuellen Modell ist der Einstieg in Jaguars Crossover-Klasse 1.680 Euro teurer geworden – bisher startete die Preisliste bei 30.252 Euro.

Auch im Innenraum gibt es einen Modernisierungsschub. Das Infotainmentsystem wird auf die neueste Software umgestellt, die nun mit dem Internet verbunden ist und unter anderem die Funk-Updates erlaubt. Außerdem gibt es einen neuen Innenraumfilter, der zudem mit Ionisierung arbeitet. Äußerlich erkennbar ist der geliftete E-Pace an einem geänderten Stoßfänger mit neuem Lufteinlass, LED-Scheinwerfern und einem modifizierten Kühlergrill.

Auch die übrigen Motoren erhalten E-Unterstützung, allerdings in milder Form durch einen 48-Volt-Startergenerator. Bei den Vierzylinder-Benzinern (200 PS bis 300 PS) ist dieser immer an Bord, ebenso beim 204 PS starken Vierzylinder-Diesel und seinem schwächeren Ableger mit 163 PS und Automatik. Nur die handgeschaltete Variante mit Frontantrieb – auch auf Dieselseite sind alle anderen Modelle Allrader - muss ohne Mildhybridtechnik auskommen.

Für die neue Steckdosen-Variante kombinieren die Briten einen 200 PS starken 1,5-Liter-Dreizylinderbenziner mit einem E-Motor an der Hinterachse, der 109 PS beisteuert. Addiert gibt das einen Systemleistung von 309 PS, als Reichweite nennt Jaguar 65 Kilometer. Neu im Antriebsprogramm ist zudem ein 1,5-Liter-Dreizylinderbenziner mit 160 PS Leistung und Mildhybridtechnik, der als einziger Benziner mit Frontantrieb ausgeliefert wird.

