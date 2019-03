Ab Juli bietet Jaguar auch den F-Type als Chequered Flag an.

Jaguar erweitert ab Juli das Angebot für das SUV-Modell F-Pace um zwei sportliche Sondermodelle namens 300 Sport und Chequered Flag. Der mindestens 60.504 Euro (alle Preise netto) teure 300 Sport ist ausschließlich in Kombination mit dem 300 PS starken Zweiliter-Benziner 30t beziehungsweise dem Dreiliter-Diesel 30d mit identischer Leistung erhältlich. Äußerlich unterstreichen dunkelgraue Applikationen und 20-Zoll-Leichtmetallräder den sportlichen Anspruch. Innen sorgen Sportledersitze, gelbe Kontrastnähte und ein Sportlederlenkrad mit gefrästen Aluschaltwippen für entsprechendes Ambiente. Die Innenausstattung umfasst zudem ein 12,3-Zoll-Instrumentendisplay, ein Audiosystem von Meridian und das Infotainmentsystem Touch Pro mit Navifunktion.

