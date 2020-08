Zum 1. Oktober übernimmt Christian Blank (47) die Vertriebsdirektion bei Jaguar Land Rover Deutschland. Schon zuvor war er am selben Standort in Kronberg im Taunus bei Jaguar Land Rover Europe in leitender Funktion tätig. Zuletzt leitete er dort den Kundenservice, unterstützt aber schon jetzt das deutsche Vertriebsteam neben seiner bisherigen Tätigkeit.

Seine berufliche Laufbahn begann Blank nach einem Studium der Betriebswirtschaft im Automotive Team der Unternehmensberatung Roland Berger in Stuttgart. Danach arbeitete er bei Mazda im Fuhrparkgeschäft sowie bei Infiniti, wo er für das Geschäft in Deutschland, Österreich und Schweiz zuständig war. Bei Jaguar Land Rover Europe war er für die privaten Importgesellschaften zunächst im Vertrieb tätig, leitete dann die Händlernetzentwicklung und zuletzt den Kundenservice.