Jaguar Land Rover hat bereits bei seinen konventionellen Modellen Erfahrung mit Leichtbau gesammelt, vor allem in Form von Aluminium-Karosserien. Die Variante für E-Autos könnte bei einem künftigen elektrischen Kompakt-SUV des Konzerns zum Einsatz kommen. Denkbar wäre auch eine kompakte Limousine.

