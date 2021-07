Neuer Vertriebsvorstand bei VW Financial Services

Müller ist seit 2017 bei Jaguar Land Rover beschäftigt und war bisher als Senior Manager Sales, Fleet & Business Europe tätig. Er studierte Betriebswirtschaftslehre an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Mannheim. Neben verschiedenen leitenden Positionen im internationalen Vertrieb bei Leasinggesellschaften wie ALD, Arval und GE war Müller im Einkauf für den globalen Fuhrpark von Hilti verantwortlich.

Seite 1. Juli steht der Groß- und Geschäftskundenbereich von Jaguar Land Rover Deutschland unter neuer Leitung. Dennis Müller (43) löst den langjährigen Leiter Thomas Schmidt als Senior Manager ab. In dieser Funktion ist er nicht nur für den Vertrieb der beiden Marken in Deutschland, sondern in ganz Europa zuständig. Schmidt hat das Unternehmen verlassen.

Jaguar Land Rover strukturiert den Bereich Fleet and Business um: Dennis Müller löst Thomas Schmidt an der Spitze ab.

