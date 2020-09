Den Antrieb übernimmt in der Studie ein nicht näher spezifizierter Plug-in-Hybridantrieb. In der Serie dürfte es aber auch konventionelle Sechs- und Achtzylinderbenziner geben. Hauptmarkt für die Wagoneer-Modelle werden die USA und der Nahe Osten sein. Dass das neue Flaggschiff der Marke nach Deutschland kommt, schein angesichts von Abmessungen und dem erwartbarem Verbrauch unwahrscheinlich. Offiziell hält sich Jeep die Möglichkeit jedoch noch offen.

Mit dem neuen Full-Size-SUV bringt Jeep eine Modellbezeichnung zurück, die zwischen den 60er- und 90er-Jahren einer der Pioniere der heute populären Klasse trug. Der Reise-Geländewagen gilt in den USA als automobile Ikone. Die Neuauflage verkneift sich Design-Sentimentalitäten weitgehend, trägt zwar typische Jeep-Stilelemente wie den Grill mit vertikalen Streben, kommt aber eigenständig und modern daher.

Mit der Neuauflage des Wagoneer will Jeep künftig Range Rover, Cadillac Escalade und BMW X7 Kundschaft abjagen. Die Fiat -Chrysler-Tochter hat nun eine sehr seriennahe Studie präsentiert. Auf den Markt sollen der über fünf Meter lange Allrader und sein luxuriöser Ableger Grand Wagoneer in den USA bereits 2021 kommen.

Ausgerechnet bei Jeep fehlte bislang ein echtes Luxus-SUV. Nun haben die Amerikaner in der eigenen Geschichte einen würdigen Kandidaten gefunden.

