Die kleine E-Maschine soll sogar rein elektrisches Fahren erlauben. E-Reichweite und Fahrwerte werden allerdings noch keine genannt. Die Verbrauchseinsparung der Mildhybridtechnik gibt Jeep mit 15 Prozent an, die WLTP-Verbrauchswerte bewegen sich damit zwischen 5,6 und 6,1 Liter. Die Preise starten bei 26.640 Euro (alle Preis netto) für den Renegade E-Hybrid sowie 33.280 Euro für den entsprechenden Compass.

Jeep will bis Ende 2022 die Baureihen Compass und Renegade ausschließlich mit elektrifizierten Antrieben anbieten. Ersetzen wird die bisherigen reinen Verbrennermotoren der ab Frühjahr verfügbare Mildhybridantrieb e-Hybrid. Das neue Aggregat kombiniert einen 130 PS sowie 240 Newtonmeter starken 1,5-Liter-Turbobenziner mit einem im 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe untergebrachten 48-Volt-Elektro-Motor, der zusätzlich 20 PS und 55 Newtonmeter beisteuert.

