Speziell für den Renegade als 80th Anniversary sind innen dunkelgraue Sitzbezüge mit Rautenmuster, LED-Leuchtenpaket, schwarzer Dachhimmel und Veloursfußmatten an Bord. Der in Deutschland bislang nicht angebotene Pick-up Gladiator sowie die Offroad-Ikone Wrangler bieten in den Geburtstagsversionen als Besonderheiten Ledersitze in Schwarz, Jubiläums-Fußmatten, ein Alpine-Soundsystem und Premium-Innenhimmel. Details zu Jubiläumsausgabe des Compass hält Jeep noch zurück. Das Kompakt-SUV wird nämlich zum Frühjahr überarbeitet. Das Facelift umfasst neben einigen äußeren Änderungen auch einen umfangreich renovierten Innenraum.

Die 1941 gegründete amerikanische Offroad-Marke Jeep feiert in diesem Jahr ihren 80. Geburtstag. Die nunmehr zum neu geschmiedeten Stellantis-Konzern (Fusion FCA/PSA) gehörende 4x4-Ikone will das runde Jubiläum mit Aktionen und Veranstaltungen begehen. Zudem werden von vier Baureihen Sondermodelle aufgelegt.

Im Frühjahr wird Jeep unter anderem den kompakten Renegade als Sondermodell "80th Anniversary" auflegen. Erkennbar ist die Variante unter anderem an 18-Zoll-Rädern.

