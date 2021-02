Alle großen Elektroautos in Deutschland (2021)

Alle großen Elektroautos in Deutschland (2021) Preise und Daten großer E-Autos

Alle Elektroautos in Deutschland (2021)

Alle Elektroautos in Deutschland (2021) Preise, Reichweite, Verbrauch E-Autos

Ran an die Firmenkunden

Porsche Taycan Basismodell im Test Ran an die Firmenkunden

Alle Elektroautos in Deutschland (2021)

Ran an die Firmenkunden

Der Plug-in-Hybrid positioniert sich am oberen Ende der Preisliste des Wrangler, die bei 44.540 Euro für den reinen Benziner startet. Wichtigster Wettbewerber ist der Land Rover Defender PHEV (404 PS) für knapp 61.350 Euro.

Der Offroader kombiniert einen 2,0-Liter-Turbobenziner mit zwei E-Motoren und kommt auf so eine Systemleistung von 380 PS, das maximale Drehmoment liegt bei rund 640 Nm. So gerüstet benötigt der Allrader für den Spurt von null auf 100 km/h rund 6 Sekunden. Wer das nicht auskostet, kann auch rund 50 Kilometer weit rein elektrisch fahren

Zu Preisen ab 63.865 Euro (alle Preise netto) kommt im März der elektrifizierte Jeep Wrangler 4xe zum Händler. Interessenten könnten sich den Geländewagen mit Plug-in-Hybridantrieb ab sofort unter bethefirst.jeep.de reservieren. Zum Start gibt es zunächst das Sondermodell "First Edition" mit Mode-3-Ladekabel, Abdeckplane und einem Wartungspaket für 24 Monate.

Nach Renegade und Compass erhält nun auch der Geländewagen Jeep Wrangler einen E-Antrieb. Der Benziner bleibt allerdings an Bord.

Kostenloser Newsletter

firmenauto Fahrtrainings

Who is Who Pkw