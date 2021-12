Alle Elektroautos in Deutschland (2021)

Alle Elektroautos in Deutschland (2021) Preise, Reichweite, Verbrauch E-Autos

Darüber hinaus gibt es beim Offroader im neuen Modelljahr einige kleinere Änderungen. Unter anderem ergänzen eine automatische Fernlichtsteuerung und ein Notfallbremssystem das Angebot an Assistenzsystemen. Zudem ist der Konnektivitätsdienst Uconnect verfügbar, der unter anderem das Lademanagement per Handy erlaubt. Preise sind noch nicht bekannt, aktuell startet der Plug-in-Hybrid bei 58.403 Euro (alle Preise netto), die konventionellen Modelle gibt es ab 46.218 Euro.

Den Geländewagen Wrangler gibt es künftig in Europa nur noch als Plug-in-Hybrid. Zum neuen Modelljahr streicht die Stellantis-Tochter Jeep die letzten verbleibenden Verbrenner-Varianten. Als einzige Option verbleibt der 272 PS starke Wrangler 4xe mit Vierzylinderbenziner und zwei E-Motoren.

Jeep will grüner werden. Künftig ist der Geländewagenklassiker Wrangler daher nur noch in einer elektrifizierten Variante zu haben.

