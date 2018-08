Jeep bringt 2020 eine Plug-in-Hybridvariante des Wrangler auf den Markt. Das hat das Unternehmen nun angekündigt und gleichzeitig erklärt, die nötigen Komponenten für die Öko-Variante des Geländewagens in Ohio bauen zu wollen. Technische Details zur elektrifizierten Version des Offroad-Klassikers geben die Amerikaner noch nicht, möglicherweise kommt in dem Allrader das PHEV-System aus dem Van Chrysler Pacifica zum Einsatz, das einen V6-Benziner mit einem E-Motor kombiniert. Unklar ist auch noch, ob der neue Antrieb dem Wrangler vorbehalten bleibt, oder ob er auch in der Pick-up-Variante Scrambler zu haben sein wird.