Wenn Sie unsere Online-Unterweisung noch nicht kennen und diese zunächst unterbindlich ansehen möchten, können Sie diese zunächst kostenfrei mit einem Demozugang testen. Fordern Sie hier Ihren Demozugang an .

Schon seit Längerem bietet Dekra Media Unterweisungen sowie zahlreiche Fuhrparkfortbildungen auch digital an. firmenauto-Abonnenten können dieses Angebot vergünstigt buchen . Sie bekommen auf alle Schulungsangebote 15 Prozent Rabatt. Selbstverständlich wird die Teilnahme am Weiterbildungsprogramm dokumentiert. Das garantiert Fuhrparkleitern Rechtssicherheit.

Gemeinsam mit Dekra Media bietet firmenauto zahlreiche Online-Unterweisungsmodule für Fuhrparkbetreiber an. Die Vorteile liegen auf der Hand: Rechtssicherheit für Fuhrparkleiter, keine Ansteckungsgefahr, variable Zeitfenster, unkomplizierte Buchung und einfache Lizenz-Zuweisung an die einzelnen Mitarbeiter. Bei regelmäßig anstehenden Schulungen wie der allgemeinen Fahrerunterweisung erinnert das Programm die Mitarbeiter automatisch an die Teilnahme. Auch für Arbeitsschutz oder Ladungssicherung sowie für viele weitere Themen stehen Schulungsinhalte bereit. Preis pro Lizenz ist je nach Anzahl gestaffelt und liegt zwischen 11,50 und 5,90 Euro* (netto). Alle angebotenen Unterweisungen finden Sie hier .

Nach dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) müssen Arbeitgeber ihre Mitarbeiter ausreichend und angemessen unterweisen - das gilt trotz der Corona-Folgen. Fuhrparkleiter etwa müssen für ihre Dienstwagennutzer jährlich eine Fahrerunterweisung nachweisen. In der Regel ist diese mit Schulungen im Unternehmen oder bei einem Dienstleister verbunden. Doch die derzeitigen Umstände wie Homeoffice, Mindestabstände oder das Tragen von Mund-Nasen-Masken erschweren die Umsetzung im Rahmen von Präsenz-Veranstaltungen.

firmenauto bietet gemeinsam mit Dekra Media rechtssichere E-Learning-Lösungen für Fuhrparkbetreiber an. Abonnenten bekommen auf Online-Schulungen 15 Prozent Rabatt. Hier kommen Sie zum Angebot .

firmenauto Fahrtrainings

Who is Who Pkw

Kostenloser Newsletter